Esporte Inter marca no início, mas Suárez faz 2 e Barça vence a 1ª na Liga dos Campeões No próximo dia 23, o Barcelona voltará a campo pela competição continental para encarar o Slavia, fora de casa, enquanto a Inter receberá o Borussia Dortmund em Milão

No confronto que fechou a segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, no estádio Camp Nou, a Inter de Milão saiu na frente com um gol do argentino Lautaro Martínez já aos 3 minutos do primeiro tempo, mas o Barcelona foi buscar a virada por 2 a 1 na etapa final com dois gols marcados pelo uruguaio Luis Suárez, sendo o primeiro deles uma verdadeira "...