Esporte Inter leva susto, mas marca nos acréscimos e vence o América de Cali O Internacional soma, agora, sete pontos na classificação. Os colombianos têm três

O Internacional abriu dois gols de vantagem duas vezes, sofreu empate, mas venceu o América de Cali nesta quarta-feira (16), por 4 a 3, no Beira-Rio, graças a um gol nos acréscimos. Boschilia, duas vezes —o último já após os 45 do segundo tempo— e Abel Hernández, também duas vezes, fizeram os gols do time colorado. Ramos, Vergara e Moreno marcaram para o América de Cal...