Esporte Inter leva sufoco, mas vence o Bragantino e mantém folga na ponta O gol da vitória por 2 a 1, de Edenilson, nasceu em um pênalti marcado com utilização do árbitro de vídeo

O Internacional venceu o Bragantino na noite deste domingo (31), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória por 2 a 1, de Edenilson, nasceu em um pênalti marcado com auxílio do árbitro de vídeo - inicialmente, o lance pareceu polêmico, com dúvida sobre um toque na mão ou na barriga do zagueiro do Bragantino; o próprio atleta, porém, admitiu que a b...