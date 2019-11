Esporte Inter joga mal, perde para o Ceará e segue fora do G-6

O Internacional perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores de 2020 na noite desta quinta-feira ao perder para o Ceará, por 2 a 0, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deu fôlego ao time da casa na briga para escapar do rebaixamento. Assim como havia acontecido no final de semana, diante do Grêmio, ...