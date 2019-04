Esporte Inter joga bem, abre 2 a 0, mas sofre empate do River Plate no Beira-Rio O resultado não é o ideal para o Inter levando em conta as circunstâncias da partida, mas é não ruim em termos de classificação

Embalado pelas duas vitórias consecutivas na Copa Libertadores, o Internacional passou muito perto de vencer a terceira nesta quarta-feira (3), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Do outro lado, porém, estava o River Plate, atual campeão do torneio. O jogo, muito disputado, especialmente no primeiro tempo, terminou empatado em 2 a 2. Intenso, ligado e efetivo, o Inter enc...