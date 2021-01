Esporte Inter goleia São Paulo no Morumbi com três de Yuri Alberto e vira líder Com o resultado, o tricolor paulista cai para a segunda posição, com 57 pontos. O colorado ocupa a primeira posição, com 59

O Internacional goleou o São Paulo por 5 a 1, na noite desta quarta (20), em pleno Morumbi e se tornou líder do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha garantiu o triunfo no jogo válido pela 31ª rodada com gols de Yuri Alberto (três), Caio Vidal e Víctor Cuesta. Luciano fez o de honra do time paulista. Com o resultado, o tricolor paulista cai para a segunda posiçã...