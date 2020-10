Esporte Inter goleia o Sport em jogo de oito gols e pressiona o Atlético-MG Foi a terceira vitória seguida do Colorado no Brasileirão. Com 31 pontos na classificação, o time gaúcho é 2º colocado

O Internacional venceu o Sport por 5 a 3, na noite desta quarta (14), na Ilha do Retiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A goleada contou com dois gols de Patrick, um de Yuri Alberto, um de Moledo e outro contra de Adryelson. Barcia, Mikael e Marquinhos marcaram pelo time Pernambucano. Foi a terceira vitória seguida do Colorado no Brasileirão. Com 31 pon...