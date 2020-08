Esporte Inter faz gol cedo, vence Atlético-MG e assume a liderança Colorado chega aos 12 pontos, e o Galo para nos nove pontos, em 3º lugar no Brasileiro

Deu Internacional no duelo com cara de decisão pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (22), no estádio Beira-Rio, o time de Eduardo Coudet abriu o placar no início do jogo e depois resistiu à pressão do Atlético-MG: 1 a 0 para o time gaúcho, agora primeiro colocado isolado. O gol do jogo foi de Thiago Galhardo, aos 7 minutos do primeiro tempo. Com isso, o Int...