Inter estreia na Copa São Paulo com vitória segura sobre o Confiança-PB

O Internacional foi mais um grande a estrear com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time gaúcho derrotou o Confiança-PB por 3 a 0, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D'Oeste, nesta sexta-feira. Dono de quatro conquistas da Copa São Paulo, o Inter não deu a menor chance ao adversário e somou os primeiros três pontos do Grupo 7....