Esporte Inter está em vantagem em confronto contra o Nacional

Para passar pelo Nacional, do Uruguai, hoje, às 19h15, no Beira-Rio, e alcançar as quartas de final da Copa Libertadores, o Internacional só precisa fazer o que sempre fez diante do rival uruguaio em casa: não perder. Ao todo, Inter e Nacional já se enfrentaram nove vezes pela Copa Libertadores, com boa vantagem dos brasileiros: são quatro vitórias gaúchas contra duas da equip...