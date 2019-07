Esporte Inter encerra preparação para encarar o Nacional com treino fechado em Montevidéu Equipe enfrenta o Nacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

O Internacional fechou a sua preparação para enfrentar o Nacional, do Uruguai, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, com um treino fechado realizado nesta terça-feira à tarde no campo do Danubio, em Montevidéu. O duelo será nesta quarta, às 19h15 (de Brasília), no estádio Parque Central, na capital uruguaia. O técnico Odair Hellmann comand...