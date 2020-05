Esporte Inter encerra a terceira semana de treinos e renova com promessas da base Garotos Johnny e Roberto, revelados pelas categorias de base do clube, renovaram seus contratos até dezembro de 2022

O aprimoramento nas finalizações foi o foco do treinamento do Internacional, nesta sexta-feira (22), no CT do Parque Gigante, no último dia da terceira semana de atividades da equipe gaúcha após a paralisação da competições por causa da pandemia do novo coronavírus.Os trabalhos exigiam bons passes, cruzamentos e chutes da entrada da área. Os jogadores foram divididos...