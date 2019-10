Esporte Inter empata com o Parma em casa e perde chance de passar a Juventus no Italiano Líder, a Juventus soma 23 pontos, contra 22 da Inter, que perdeu a chance de assumir a ponta. Já o Parma chega a 13 e continua no meio da tabela

A Internazionale recebeu o Parma em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Italiano e ficou no empate de 2 a 2. Com o resultado, o time de Milão não aproveitou o tropeço da Juventus, que também empatou neste sábado, com o Lecce. As igualdades mantêm a equipe de Turim um ponto à frente da rival. Líder, a Juventus soma 23 pontos, contra 22 da Inter, que perdeu ...