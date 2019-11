Esporte Inter empata com Athletico-PR e fica um ponto atrás do rival Grêmio

Na primeira aparição do técnico Zé Ricardo diante da torcida, o Internacional empatou por 1 a 1 com o Athetico-PR, nesta quinta-feira, no Beira-Rio, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o quarto jogo sem vitória em casa da equipe. O ponto conquistado foi insuficiente para o time gaúcho, com 46, retomar a quinta posição, conquistada na noite anterior pe...