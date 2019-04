Esporte Inter empata com a Atalanta e embola briga pela Liga dos Campeões no Italiano Com resultado, o time da casa fica tranquilo em terceiro, com 57 pontos

A Internazionale e a Atalanta ficaram no zero em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, em Milão, e mantiveram acirrada a briga pela vaga na Liga dos Campeões. Com resultado, o time da casa fica tranquilo em terceiro, com 57 pontos. Já a equipe de Bérgamo chega a 52, mesma pontuação do Milan, que ocupa o último posto da zona de classificação ao torneio e...