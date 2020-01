Esporte Inter elimina Desportivo Brasil e avança às oitavas da Copa São Paulo Nas oitavas de final, a equipe de Porto Alegre vai encarar o classificado da partida entre Paraná e Red Bull Brasil

Abrindo a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Internacional passou sufoco, mas conseguiu eliminar o Desportivo Brasil ao anotar 2 a 1, na tarde desta segunda-feira. O time gaúcho avançou às oitavas de final, seguindo com chances de chegar ao tetracampeonato. Mesmo atuando no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, casa do adversário, o Inter abriu...