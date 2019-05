Esporte Inter diz que Fifa encerrou investigação sobre contratação do atacante Sarrafiore Há sete meses, o Huracán formalizou uma ação junto à Fifa contra o atleta, o Inter e o representante do jogador, Matias Sabbag, ao alegar que a equipe gaúcha teria aliciado o meia, que assinou um pré-contrato no início de 2018

A diretoria do Internacional afirmou nesta quinta-feira (2) que a Fifa "encerrou a investigação preliminar" do caso da contratação do atacante Martín Sarrafiore junto ao Huracán, da Argentina. O clube gaúcho revelou a decisão da entidade em seu sites e redes sociais. Há sete meses, o Huracán formalizou uma ação junto à Fifa contra o atleta, o Inter e o represent...