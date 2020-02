Esporte Inter derrota Universidad de Chile e passa para a terceira fase da Libertadores Caso consiga ultrapassar a terceira fase, o Inter vai atingir a fase de grupos, na qual pleiteia uma vaga no Grupo E, que reúne o rival Grêmio, Universidad Católica (Chile) e América de Cali (Colômbia)

O Internacional conseguiu, nesta terça-feira à noite, a classificação para a terceira fase da Copa Libertadores, ao derrotar a Universidad de Chile, por 2 a 0, no Beira-Rio. Com este resultado, o time gaúcho enfrenta o colombiano Tolima na próxima fase. Caso consiga ultrapassar a terceira fase, o Inter vai atingir a fase de grupos, na qual pleiteia uma vaga no Gru...