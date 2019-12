Esporte Inter derrota Botafogo no Rio e fica mais perto da vaga na Libertadores Guerrero marcou aos 38 minutos do 2º tempo e garantiu a vitória do time gaúcho para cima do carioca

O Internacional deu neste sábado um passo muito importante para se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores. No Engenhão, a equipe gaúcha venceu o Botafogo por 1 a 0 com uma grande colaboração do goleiro Gatito Fernández, que no segundo tempo engoliu um frango em um chute do atacante peruano Paolo Guerrero. Com a vitória, os gaúchos chegaram a 54 pontos...