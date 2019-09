Esporte Inter de Milão vence Udinese, lidera Campeonato Italiano e segue 100% Com o resultado, a Inter de Milão assumiu a primeira colocação do Italiano de forma isolada, agora com dois pontos de vantagem para a Juventus

A Inter de Milão manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Neste sábado, pela terceira rodada, a equipe venceu a Udinese por 1 a 0 e chegou aos nove pontos, na liderança isolada da competição. O gol da partida foi marcado por Stefano Sensi, aos 44 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a Inter de Milão assumiu a primeira colocação do Italiano...