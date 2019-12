Esporte Inter de Milão perde do Barcelona e cai na Liga dos Campeões; Dortmund avança Ao final da sexta e última rodada, o Barcelona ficou com a primeira colocação ao somar 14 pontos. O Borussia Dortmund terminou em segundo lugar com 10, três a mais que a Inter de Milão

A Inter de Milão foi a vítima do "grupo da morte" da Liga dos Campeões da Europa. Atual líder do Campeonato Italiano, o time milanês foi derrotado pelo Barcelona por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Giuseppe Meazza, e acabou eliminado ainda na fase de grupos da mais importante competição de clubes do continente. Além dos espanhóis, o Borussia Dortmund se classificou n...