Esporte Inter de Milão empata no final e evita vexame na estreia da Liga dos Campeões Na segunda rodada da chave, marcada para o dia 2 de outubro, a Inter terá o desafio de encarar o Barcelona, no estádio Camp Nou. O Slavia Praga jogará em casa contra o Borussia Dortmund

A Inter de Milão sofreu bastante logo em sua estreia pela Liga dos Campeões da Europa e apenas ficou no empate por 1 a 1 contra o Slavia Praga, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pelo Grupo F. O time italiano evitou um vexame maior ao conseguir o gol da igualdade aos 47 minutos do segundo tempo com Nicolo Barella, depois de muito pressionar os rivais checos, que h...