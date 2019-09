Esporte Inter de Milão e Torino ganham e se juntam à Juventus com 100% no Italiano O centroavante belga Romelu Lukaku marcou o gol da vitória em cima do Cagliari por 2 a 1; Torino venceu o Atalanta por 3 a 2

Após duas rodadas do Campeonato Italiano, apenas três equipes estão com 100% de aproveitamento. Junto com a atual octocampeã Juventus, que no sábado bateu o Napoli por 4 a 3, Inter de Milão e Torino fizeram as suas partes neste domingo, ambos como visitantes, e passarão o período de data Fifa, nas duas próximas semanas, na liderança da competição com seis pontos. ...