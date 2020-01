Esporte Inter de Milão derrota o Napoli e segue na liderança do Italiano com a Juventus A uma rodada do final do primeiro turno, Inter de Milão e Juventus estão empatadas com 45 pontos. São 14 vitórias, três empates e apenas uma derrota para cada

A Inter de Milão deu mais uma mostra nesta segunda-feira que é uma forte concorrente para acabar com a hegemonia da Juventus no Campeonato Italiano. Mesmo jogando fora de casa, no estádio San Paolo, em Nápoles, o time comandado pelo técnico Antonio Conte derrotou o Napoli por 3 a 1, pela 18.ª rodada, e se manteve junto com a rival de Turim, atual octocampeã e que goleou o...