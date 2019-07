Esporte Inter de Milão anuncia transferência do zagueiro Miranda para o futebol chinês O recente campeão da Copa América vai defender o Jiangsu Suning, equipe do mesmo dono do time italiano

Mais um jogador brasileiro está a caminho do futebol da China. Nesta sexta-feira, a diretoria da Inter de Milão usou as redes sociais para anunciar a transferência do zagueiro Miranda, campeão recentemente da Copa América com a seleção, para o Jiangsu Suning, clube da primeira divisão do país oriental que já contou com o volante Ramires (hoje no Palmeiras) em seu elenco. ...