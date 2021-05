Esporte Inter cede empate ao Sport no fim e chega a três jogos sem vitória

O Internacional foi absoluto no primeiro tempo, chegou a abrir dois gols de vantagem, mas levou empate do Sport na estreia do Campeonato Brasileiro. O placar de 2 a 2, neste domingo (30), no estádio Beira-Rio faz o time de Miguel Ángel Ramírez chegar a três partidas sem vitória. Nos seis jogos mais recentes, a equipe venceu apenas uma vez. Edenilson e Rodrigo Lindos...