Esporte Inter bate lanterna, retoma 3º lugar na Itália e se aproxima da Liga dos Campeões A Inter havia sido ultrapassada de forma provisória pela Atalanta no último sábado, quando o time de Bérgamo superou o Genoa por 2 a 1

Em um dos dois jogos que fecharam a antepenúltima rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira (13), a Inter de Milão venceu o lanterna e rebaixado Chievo por 2 a 0, em casa, no estádio Giuseppe Meazza, e recuperou a terceira posição da competição, com 66 pontos. Com o resultado, a equipe também se aproximou da conquista da vaga na Liga dos Campeões, reservada a...