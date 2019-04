Esporte Inter bate Alianza Lima no Peru e garante ponta do grupo na Libertadores Sóbis cobrou escanteio e o zagueiro Rodrigo Moledo subiu sozinho na primeira trave para cabecear para o fundo do gol

Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Internacional garantiu também a primeira colocação do Grupo A, ao vencer o Alianza Lima, nesta quarta-feira (24), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, e venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Rodrigo Moledo. Com o triunfo, a equipe brasileira chegou aos 13 pontos, com quatro vitórias e um empate...