Esporte Inter atropela Flamengo com vitória por 4 a 0 no Maracanã Time colorado encerra invencibilidade de Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Técnico vinha de sete vitórias consecutivas entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores

O Internacional acabou com a invencibilidade de Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Neste domingo (8), o Colorado contou com três gols de Yuri Alberto e um de Taison para vencer por 4 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Gabigol ainda foi expulso no segundo tempo. Até então, Portaluppi tinha apenas vitórias. Eram sete consecutivas entre ...