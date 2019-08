Esporte Inter aposta em sua força no Beira-Rio para reverter vantagem do Fla e ir à semi Rubro-negro carioca tem vantagem por ter vencido por 2 a 0 a partida de ida

Invicto até aqui em seu estádio nas três principais competições que disputa nesta temporada, o Internacional aposta as suas fichas na força que tem dentro do Beira-Rio para reverter a vantagem do Flamengo nas quartas de final da Copa Libertadores, hoje, a partir das 21h30, no confronto de volta do mata-mata do torneio continental.Derrotado por 2 a 0 no duelo de ida, na sema...