Esporte Inter anuncia renovação do contrato de Danilo Fernandes até 2021 Antes do goleiro, o Inter havia anunciado a renovação do contrato de D'Alessandro até o fim de 2020 e do meia-atacante João Peglow até 2023

Em preparação para a temporada 2020, a diretoria do Internacional acertou nesta quinta-feira (2) a permanência de mais um jogador em seu elenco. O clube gaúcho confirmou a renovação do contrato com o goleiro Danilo Fernandes, que passa a ser válido até o final de 2021. "Fico muito feliz e honrado com a continuidade no clube, já que desde que cheguei me identifique...