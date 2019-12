Esporte Inter anuncia renovação do contrato de D'Alessandro até o fim de 2020 Meia argentino é o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do time colorado: 474 jogos disputados e 92 gols marcados

D'Alessandro vai permanecer mais um ano no Internacional. Nesta terça-feira (31), no último dia de 2019, a diretoria do clube gaúcho anunciou a renovação do contrato do meio-campista argentino, que defenderá a equipe até o final da temporada 2020, naquela que será a 12ª da sua carreira pelo time colorado. Utilizado em 46 partidas em 2019, D'Alessandro possui uma ...