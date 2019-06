Esporte Inter acerta venda de Iago para o Augsburg, da Alemanha: 'Sempre em meu coração' O valor da transação não foi divulgado, mas o clube gaúcho ficará com 60% do total. O jovem 22 anos já viajou para a Alemanha, onde realizou exames médicos e conheceu a estrutura do Augsburg

O Internacional acertou neste sábado (22) a venda do lateral-esquerdo Iago para o Augsburg, da Alemanha. A transferência será efetivada no dia 1.º de julho, data da abertura da janela para contratações na Europa. O valor da transação não foi divulgado, mas o clube gaúcho ficará com 60% do total. Com o negócio selado, Iago não esteve com o elenco na reapresentação na manhã de...