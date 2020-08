Esporte Inspirado em povo indígena, Goiás lança uniforme nº2 e faz estreia no clássico Camisa branca e verde dedicada aos Goyazes será utilizada pela primeira vez no clássico contra o Atlético-GO

No clássico diante do Atlético-GO, neste sábado (22), às 21 horas, o Goiás utilizará pela primeira vez sua nova camisa número 2. A camisa branca com detalhes verdes é denominada “Goyazes” como homenagem ao povo indígena que deu origem ao nome do estado. Para o lançamento das novas peças, o Goiás realizou ensaio fotográfico com indígenas vestidos com o novo unifor...