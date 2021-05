Esporte Inspirado em Filipe Luís, lateral esquerdo se apresenta à torcida do Goiás Hugo, de 23 anos, chega ao time esmeraldino com contrato até o fim de 2022

Contratado junto ao CRB-AL, o lateral esquerdo Hugo, de 23 anos, foi apresentado pela diretoria do Goiás na tarde desta terça-feira (18) e disse que tem como inspiração o lateral esquerdo Filipe Luís, do Flamengo. O jovem jogador, que firmou contrato com o Goiás até o fim de 2022, está feliz com o acerto e espera brigar pela condição de titular na posição. Hugo aprese...