Inscrições para Maratona de Revezamento estão abertas

Quer correr uma maratona, mas ainda não aguenta percorrer os 42,2 km? Então, chama os amigos para ajudar a cumprir o percurso. Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Maratona de Revezamento Asics, que será realizada no autódromo de Goiânia, no dia 27 de abril (sábado), a partir das 17 horas.A Maratona de Revezamento é disputada em equipes de dois, quatro ou oito...