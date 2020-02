Esporte Inscrições para a Taça das Favelas 2020 estão abertas Maior campeonato de futebol amador do mundo traz novidades para nova temporada. Veja como se inscrever

As pré-inscrições para a Taça das Favelas 2020 - edição de Goiás - foram abertas nesta segunda-feira (17). O maior campeonato de futebol amador do mundo está repleto de novidades. A competição envolverá mais de 80 seleções - masculinas e femininas - dos bairros de Goiânia e região metropolitana e será disputada entre março e junho de 2020. As finais estão marcadas para o...