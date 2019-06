Esporte Inscrições à seletiva da Caminhada Ecológica terminam nesta quarta (19) Atletas têm de se inscrever à etapa de seleção, que terá 60 km, domingo, no Areião

Terminam nesta quarta-feira (19) as inscrições à etapa seletiva à 28ª Caminhada Ecológica, que será realizada de 16 de julho (largada em Trindade) ao dia 20 de julho (em Aruanã). Para fazer a seleção, os atletas têm de se inscrever no site www.caminhadaeco.com.br ou na sede da Hanker, na Avenida C-104, no Jardim América, (8 horas às 12 hs e das 14 horas às 18 hs). Na i...