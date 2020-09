Esporte Insatisfeita, diretoria do Goiás demite Thiago Larghi Treinador foi comunicado do desligamento no retorno da equipe esmeraldina do Ceará, após empate com o Vozão por 2 a 2

O Goiás demitiu o treinador Thiago Larghi, nesta segunda-feira (28), depois do empate por 2 a 2 com o Ceará, pela 12ª rodada da Série A. O profissional permaneceu 37 dias à frente do comando esmeraldino. Foram seis jogos, uma vitória, dois empates e três derrotas - além da eliminação na Copa do Brasil (partida de estreia). O aproveitamento de 27,8% e o baixo desempenho ...