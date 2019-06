Esporte 'Ingressos são muito caros, estão exagerados', diz Thiago Silva na Copa América

A estreia da seleção brasileira na Copa América contra a Bolívia, na noite de sexta-feira, no Morumbi, teve renda de R$ 22.476.630,00, com o preço médio do ingresso no valor de R$ 485,00. O público que pagou caro para ver a vitória por 3 a 0 torceu pouco e vaiou o time ao término da etapa inicial. O zagueiro Thiago Silva disse entender a crítica, mas reclamou do val...