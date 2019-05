Esporte Ingressos para Stock Car em Goiânia variam de R$ 25 a R$ 840 Bilhetes podem ser adquiridos em pontos físicos, em Goiânia e Brasília, além da venda online

A organização da Stock Car divulgou nesta segunda-feira (13) os valores dos ingressos para a 3ª etapa da principal competição do automobilismo nacional e da 2ª etapa da Stock Light, que serão realizadas em Goiânia no próximo final de semana. Os bilhetes já estão à venda e os valores variam de R$ 25 a R$ 840. O valor promocional de R$ 25, porém, será válido apenas no primeiro lote de vendas, que será f...