Esporte Ingressos para partida decisiva do Goianão 2019 estão esgotados Assessoria de comunicação do Goiás, clube mandante, confirmou a informação na tarde deste sábado (20). Alviverde precisará de goleada para conquistar título

Os ingressos disponibilizados e colocados à venda pelo Goiás para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Goiano 2019 já estão esgotados. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube na tarde deste sábado (20). Sendo assim, cerca de 13 mil torcedores esmeraldinos deverão comparecer ao Estádio Olímpico no próximo domingo (21), às 16h...