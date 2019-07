Esporte Ingressos para Goiás x Galo, no Serra Dourada, vão de 10 a 80 reais Venda de bilhetes começa nesta quinta-feira (25). Partida será a primeira do alviverde no Serra Dourada depois da paralisação para a Copa América

Após dois jogos fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás reencontra sua torcida neste domingo (28), na partida contra o Atlético Mineiro, no Serra Dourada, a partir das 19 horas. O clube divulgou os preços de ingressos para o jogo, que vão de 10 reais a 80 reais. Será o primeiro duelo em casa do alviverde após a paralisação do Brasileiro para a Copa...