Esporte Ingressos para Goiás e Flamengo são esgotados um dia antes do jogo Clube esmeraldino divulgou, no início da noite desta quarta-feira (30), que todas as entradas para a partida contra o líder do campeonato foram vendidas. Serra Dourada terá maior público do ano

O Serra Dourada terá o maior público do ano, nesta quinta-feira (31). Para o jogo entre Goiás e Flamengo, o esmeraldino colocou à venda cerca de 29 mil ingressos, número que foi esgotado um dia antes da partida. Outros 10 mil lugares serão ocupados pelos sócios-torcedores do Goiás, que tinham até às 18h desta quarta-feira (30) para fazer Check-in. Antes do horário de e...