Esporte Ingressos para Atlético x Santos estão esgotados Diretoria rubro-negra anuncia que carga de bilhetes foi totalmente comercializada e Antônio Accioly deve ter recorde de público

A diretoria do Atlético anunciou na tarde desta terça-feira (2), aniversário de 82 anos do clube, que os ingressos para a partida contra o Santos, quinta-feira (4), no Estádio Antônio Accioly, pela Copa do Brasil, estão esgotados. A procura pelos ingressos começou de forma tímida, mas houve chamada da diretoria para aquecer as vendas e a torcida correspondeu. A dois...