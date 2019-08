Esporte Ingressos para Atlético x Brasil de Pelotas vão de 15 a 30 reais Duelo será o primeiro no Estádio Antônio Accioly após o aniversário de 1 ano da reinauguração da praça esportiva

O Atlético iniciou no decorrer desta semana a comercialização de ingressos para o confronto com o Brasil de Pelotas, que será disputado nesta sexta-feira (23), a partir das 19h15, no Estádio Antônio Accioly. O valor cheio é de R$ 30 e a meia-entrada pode ser adquirida por R$ 15. Para ter direito a meia-entrada, o torcedor precisa apresentar documentação que comprove ...