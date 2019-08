Esporte Ingresso para a final da Libertadores custará a partir de R$ 320 Cada torcedor poderá comprar até quatro bilhetes, sendo que cada um deles deverá ser identificado com nome e documento de identidade

A Conmebol iniciou nesta quarta-feira o processo para compra de ingressos para as finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Para a principal competição de clubes do continente, o torcedor precisa fazer um cadastro no site oficial da entidade até o próximo dia 26 para ter prioridade e o ingresso custará a partir de US$ 80 (cerca de R$ 320). Depois da ins...