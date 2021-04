Esporte Ingleses abandonam Superliga europeia, que derrete dois dias após ser criada Manchester City, um dos seis ingleses entre os fundadores, foi o primeiro integrante do torneio a anunciar sua desistência, nesta terça-feira (20)

A Superliga europeia, projeto multibilionário de 12 dos clubes mais ricos do continente oficializado no domingo (18) e que prometia revolucionar o futebol mundial, derreteu menos de 48 horas após ser criada. O Manchester City, um dos seis ingleses entre os fundadores, se tornou o primeiro integrante do torneio a anunciar sua desistência, nesta terça-feira (20), ...