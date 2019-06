Esporte Inglaterra vence Camarões e avança para quartas da Copa do Mundo Ainda na etapa inicial a equipe inglesa conseguiu ampliar o marcador

Jogando no estádio du Hainaut, em Valenciennes, a Inglaterra derrotou Camarões por 3 a 0 em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A vitória da Inglaterra começou a ser construída ainda no primeiro tempo. Aos 11 minutos a zagueira Ejangue recuou para a goleira Ngo Ndom, que pegou a bola de forma ilegal. A juíza marcou então cobran...