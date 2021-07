Esporte Inglaterra encara a Dinamarca e tenta superar barreira das semifinais Nos confrontos diretos, a vantagem da Inglaterra é considerável. Em 21 jogos, os ingleses venceram 12, perderam quatro e empataram cinco

Desde que Gareth Southgate chegou ao comando da Inglaterra, a seleção disputou duas semifinais. Em ambas, contra Croácia (Copa do Mundo) e Holanda (Liga das Nações), foi eliminada na prorrogação. Ao entrar em campo contra a Dinamarca nesta quarta-feira (7), às 16h, no estádio de Wembley, em jogo com transmissão do SporTV, o time tentará deixar para trás esse histórico r...